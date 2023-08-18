Galatasaray Nicolo Zaniolo’yu Aston Villa’ya gönderdi

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralandığını duyurdu.

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Galatasaray Kulübü, İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo’nun İngiltere’nin Aston Villa takımına kiralandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Zaniolo’nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi. Buna göre Aston Villa’nın, 5 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı. Zaniolo’nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray’ın satış bedeli karının yüzde 10’unu elde edeceği duyuruldu.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray Şubat 2023’te 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Roma’dan transfer edilmişti. (AA)