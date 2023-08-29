Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kapısına dayandı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Molde'yi konuk edecek. Cimbom, Norveç'te oynanan ilk maçı 3-2 kazanmıştı.

Sozcu.com.tr

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bugün Molde'yi konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak müsabaka 22.00'de başlayacak.

Ülke puanından dolayı Kupa 1'deki yolculuğuna ikinci eleme turundan başlayan Cimbom, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija takımlarını eledikten sonra play-off turundaki ilk maçında Norveç'te 3-2 kazanmıştı.

Bu sezon 7 resmi maçta yenilmeyen (5G, 2B); 12 gol atıp 4 gol yiyen Aslan gruplara kalması durumunda hatırı sayılır bir gelirin sahibi olacak: Ayak bastı parası 15 milyon 640 bin; katsayı geliri 7 milyon 959 bin; market geliri olarak da 1.5 milyon olmak üzere en az 25 milyon Euro.

Muhtemel 11’ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Barış, Kerem, Mertens, Icardi.

Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Torreira, Barış, Kerem, Mertens, Icardi. Molde: Karlstrom, Bjornbak, Breivik, Ellingsen, Eikrem, Mannsverk, Brynhildsen, Knudtzon, Haugen, Eriksen.

14 SEZONLUK HASRET BİTEBİLİR

2009-10 sezonunun başında; Michel Platini'nin UEFA başkanlığı döneminde hayata geçirilen ‘Şampiyonlar Yolu ve Lig Yolu' statüsü sonrasında hiçbir Türk takımı, Devler Ligi'nde ön elemeleri geçemedi.

En son 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe, MTK Bupadeşte ve Partizan'ı eleyerek gruplara kalmıştı. Temsilcilerimiz o sezondan sonra elemelerde başarılı olamadı. Galatasaray, Molde engelini aşması durumunda; 14 sezon sonra elemelerden gruplara kalan ilk Türk takımı olacak.

TORREIRA DÖNÜYOR

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Lucas Torreira, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti. Uruguaylı orta saha oyuncusu bugün sahada olacak

ZAHA-ZIYECH YOK

Galatasaray’ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Fildişi Sahilli ve Faslı oyuncular, maç kadrosunda yer almıyor.