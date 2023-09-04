Galatasaray, Tanguy Ndombele’yi kiraladı
Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele'yi kiraladı.
Galatasaray, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele’nin transferini sonuçlandırdı.
2019 yılında Tottenham’ın Lyon’dan 62 milyon Euro’ya transfer ettiği Ndombele, Ocak 2022’de 6 aylığına Lyon’a kiralandı. Geçen sezon başında Napoli’de kiralık olarak forma giyen Ndombele, Serie A’da oynadığı 30 maçta 1 gol attı.
Kongo asıllı Fransız futbolcu, savunma ağırlıklı oyun stiliyle dikkati çekiyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.
KAP AÇIKLAMASI
Galatasaray, oyuncunun İstanbul’a gelmesinin ardından KAP’a yaptığı açıklamada “Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.