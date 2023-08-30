Galatasaray, Young Boys ve Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinin play-off turunda nefes kesen mücadeleler sonucunda Galatasaray, Young Boys ve Braga, grup aşamasına adını yazdıran takımlar oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu sonucu Galatasaray, Young Boys ve Braga, grup aşamasına yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, play-off turu rövanşlarının ilk gününde 3 maç oynandı.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Norveç ekibi Molde’yi evinde de 2-1 mağlup ederek eşleşmenin galibi oldu.
Galatasaray’ın yanı sıra İsviçre’nin Young Boys ve Portekiz’in Braga takımı da gruplara katılmaya hak kazandı.
Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:
- Young Boys (İsviçre) – Maccabi Haifa (İsrail): 3-0 (0-0)
- Galatasaray – Molde (Norveç): 2-1 (3-2)
- Panathinaikos (Yunanistan) – Braga (Portekiz): 0-1 (1-2)
(AA)