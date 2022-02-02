Galatasaray’dan ayrıldı, David Beckham’ın takımına gitti

Galatasaray'dan ayrılan Deandre Yedlin, David Beckham'ın sahibi olduğu ABD ekibi Inter Miami CF'e transfer oldu.

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Galatasaray’ın kadroda düşünmediği ABD’li oyuncu DeAndre Yedlin, ülkesine döndü. İstanbul macerası bir yıl süren DeAndre Yedlin, David Beckham’ın takımı Inter Miami’ye transfer oldu. Inter Miami, 28 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a bonservis bedeli ödemedi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı, 2026 yılı için de opsiyonu olduğu belirtildi. DeAndre Yedlin kariyerinde daha önce Seattle Sounders, Tottenham, Sunderland ve Newcastle United takımlarında forma giydi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’tan 1 Şubat 2021 tarihinde Galatasaray’a bonservis bedeli ödenmeden gelen DeAndre Yedlin, sarı-kırmızı forma altında çıktığı 36 resmi maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

DeAndre Yedlin, ABD Milli Takımı formasını ise 71 kez giydi.