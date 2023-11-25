Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi sessizliğini bozdu!

Son 4 resmi maçında gol sevinci yaşayamayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Alanyaspor karşısında gol perdesini açarak suskunluğunu bozdu.

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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, sonrasında oynanan Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Atakaş Hatayspor mücadelelerinde gol atamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı.

Son 4 resmi müsabakayı boş geçen 30 yaşındaki yıldız, Corendon Alanyaspor maçının 37. dakikasında fileleri havalandırarak hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de suskunluğuna son verdi.

Süper Lig’de 11 gole ulaşan Mauro Icardi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 5 golü bulunuyor. (AA)

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