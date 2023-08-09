Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasındaki maçta sürpriz
Galatasaray'ın turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri Kİ Klaksvik ile Molde arasında oynanan maçta sürpriz bir sonuç alındı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları 6 karşılaşmayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.
Galatasaray, 3. eleme turunu geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Kİ Klaksvik, konuk ettiği Molde’yi 2-1 yendi.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Rakow (Polonya) – Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 2-1
Kopenhag (Danimarka) – Sparta Prag (Çekya): 0-0
PSV Eindhoven (Hollanda) – Sturm Graz (Avusturya): 4-1
AEK (Yunanistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (Ertelendi)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Molde (Norveç): 2-1
Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Galatasaray: 0-3
Braga (Portekiz) – Baçka (Sırbistan): 3-0 (AA)