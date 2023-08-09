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Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasındaki maçta sürpriz

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri Kİ Klaksvik ile Molde arasında oynanan maçta sürpriz bir sonuç alındı.

Yayınlanma: 00:15 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Galatasaray’ın muhtemel rakipleri arasındaki maçta sürpriz

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu ilk maçları 6 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçlarında bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk oldu ve rakibini deplasmanda 3-0 yendi.

Galatasaray, 3. eleme turunu geçmesi durumunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Molde (Norveç) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta Kİ Klaksvik, konuk ettiği Molde’yi 2-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Rakow (Polonya) – Aris Limasol (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi): 2-1

Kopenhag (Danimarka) – Sparta Prag (Çekya): 0-0

PSV Eindhoven (Hollanda) – Sturm Graz (Avusturya): 4-1

AEK (Yunanistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan): (Ertelendi)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Molde (Norveç): 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Galatasaray: 0-3

Braga (Portekiz) – Baçka (Sırbistan): 3-0 (AA)

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