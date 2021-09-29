Galatasaray’ın rakibi Marsilya’da futbolcular birbirine girdi

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Marsilya'da takım içinde karışıklık çıktı. Fransız ekibinin orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, Lens maçında takım arkadaşı Gerson'la tartışırken, takımdaki diğer oyuncuların da Guendouzi'nin tavırlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Sezon başında Arsenal’den Marsilya’ya kiralık olarak giden Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi, geride kalan haftalarda başarılı performansıyla alkış toplarken, Lens maçında takım arkadaşı Gerson ile yaşadığı tartışma takım içindeki huzursuzluğun fitilini ateşledi. Marsilya’da yeniden form tutan ve Fransa Milli Takımı’na çağırılan 22 yaşındaki ortas saha oyuncusu, Lens’e 3-2 kaybettikleri maçta sinirlerine hakim olamadı.

Avrupa Ligi ilk maçında 10 kişi kalan Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Marsilya, Rennes galibiyetinden sonra Angers ile berabere kaldı ve son olarak Lens’e 3-2 mağlup oldu. Guendouzi, Lens’in ikinci golünden sonra çılgına dönerek Brezilyalı orta saha oyuncusu Gerson’un üzerine yürüdü. Fransız futbolcunun takım arkadaşına “ne zaman koşmaya başlayacaksın?” diye tepki gösterdiği öğrenilirken, Guendouzi’nin bu hareketi takımdaki diğer Marsilya oyuncularını da kızdırdı.

“YABANCI OYUNCULAR MUTSUZ”

Guendouzi’nin antrenmanlarda da fazla hırslı olduğu ve takım arkadaşlarını sürekli eleştirdiği iddia edilirken, Fransız gazeteci Romain Canuti Marsilya’da yaşananlarla ilgili ilginç detaylar verdi.

“Guendouzi’den bıkmış olan sadece Gerson değil. Marsilya’da Guendouzi ile sorun yaşayan birkaç futbolcu daha var. Antrenmanlarda bir şeyler ters gittiğinde takım arkadaşlarını suçladığı söyleniyor. Bu tavrı için onu suçlamıyorum. Marsilya’da bu tür bir mizaç olduğunu biliyoruz. Ancak bu durumdan hoşnut olmayan yabancı oyuncular var, bu konuda sıkıntı yaşıyor. Sürekli sizi eleştiren böyle bir adama sahip olduğunuzda, ona sempati duymayabilirsiniz. Bununla birlikte, Marsilya’nın sağlam karakterlere ihtiyacı var.”

GUENDOUZI’NİN İLK VUKUATI DEĞİL

Marsilya’da takım arkadaşlarıyla sorun yaşayan Guendouzi, Arsenal’de de farklı bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Brighton’lı Neal Maupay ile aldıkları maaş konusunda alay edince, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.