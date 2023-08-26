Galatasaray’ın umudu Verratti, PSG’de kadro dışında

Bu akşam sahasında Lens ile karşılaşacak olan Paris Saint Germain, maç kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Luis Enrique'nin kadro listesi, Galatasray cephesini umutlandırdı.

Sozcu.com.tr

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PSG, teknik direktör Luis Enrique’nin Lens’le oynanacak Ligue 1 3. Hafta maçının kadro listesini açıkladı. Enrique, Galatasaray’ın ilgilendiği oyuncular arasındaki Marco Verratti hakkında kararını verdi.

Uzun süredir belirsizliğini koruyan forvet oyuncusu Gonçalo Ramos, Juan Bernat, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes ve Kang-in Lee gibi sakatlık nedeniyle oynamayan diğer oyunculara katıldı.

Öte yandan, Galatasaray’ın transfer listesinde bulunan Marco Verratti sakat değil ama yine de transfer olasılığı arttığı için listeden çıkarıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 30 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu için fırsat kollandığını açıklamıştı. Verratti için Suudi Arabistan’dan teklifler olduğu da biliniyor.

Paris kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi kabul etmediğinden beri piyasada çok konuşulan (ve konuşulmaya devam eden) bir diğer oyuncu olan Kylian Mbappe de listede yer alıyor.