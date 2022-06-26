Gareth Bale’in yeni adresi Amerika oldu

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, Amerika'ya gitti! Galli oyuncu, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye imza attı.

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İspanya La Liga devi Real Madrid’e 2013 yılında transfer olan Gareth Bale’in 9 yıllık macerası son buldu. 83 milyon Sterlin’e 2013 yılında transfer edilerek rekor kıran Bale, İspanyol ekibiyle 5 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Son yıllarda performansıyla eleştirilen yaşadığı sık sakatlık ve futboldan çok golf oynamasıyla gündem olan Bale, “Yakında görüşürüz Los Angeles” tweet atmıştı.

Kulüpten önce transferi duyuran Bale’in bu tweet’ini Los Angeles da ‘Retweet’ yaparak transferi resmen açıklamış oldu.

MLS ekibi geçtiğimiz günlerde Juventus ile sözleşmesi biten Giorgio Chiellini’yi de kadrosuna katmıştı.

Şubat ayından Ekim ayına kadar süren MLS’te ara transfer dönemi 7 Temmuz’da açılıyor. Batı Konferansı’nda zirvede bulunan Los Angeles FC’nin normal sezonda 19 maçı kaldı.