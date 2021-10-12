Georginio Wijnaldum: ‘PSG’de mutlu değilim’

Liverpool'da aradığı sevgiyi ve ilgiyi bulamadığını söyleyerek Paris Saint Germain'e transfer olan Hollandalı orta saha Georginio Wijnaldum, Fransız kulübünde yedek kulübesine mahkum kalınca isyan bayrağını çekti.

Sozcu.com.tr

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Sezon başında Liverpool’dan Paris Saint Germain’e transfer olan Georginio Wijnaldum, yeni takımındaki durumundan mutlu olmadığını açıkladı. Yıldızlarla dolu kadroda ilk 11’de şans bulmakta zorlanan Hollandalı futbolcu, PSG’deki günlerine dair samimi itiraflarda bulundu. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Liverpool’dayken ‘sevildiğini ve takdir edildiğini’ hissetmediğini söyledikten sonra Haziran ayında bedelsiz şekilde Paris Saint Germain’e transfer olmuştu. Ancak deneyimli futbolcu bu sezon PSG için tüm maçlarda sadece altı kez forma giyebildi ve az süre almasına dair sıkıntıları olduğunu dile getirdi.

“MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM”

Hollanda basınına konuşan Wijnaldum, “Mutlu olduğumu söyleyemem çünkü durum istediğim gibi değil. Ama futbolda bu var ve bununla başa çıkmayı öğrenmem gerekecek. Ben bir savaşçıyım. Pozitif kalarak bu durumu tersine çevirmek için çok çalışmalıyım” dedi.

Bu duruma alışmak konusunda zorlandığını söyleyen yıldız futbolcu, “Son yıllarda hiç yedek kalmadım, her zaman formdaydım ve çok iyi işler çıkardım. Bu farklı bir durum ve alışmak zaman alıyor. Gerçekten yeni takımımla sahaya çıkmayı dört gözle bekliyordum ve sonra bunlar oldu. Çok zor” şeklinde konuştu.

Öte yandan Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, orta saha oyuncusunun az forma giymesinden dolayı endişe duyduğunu söyledi, ancak Wijnaldum yine de Dünya Kupası elemeleri için milli takıma çağırıldı.

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