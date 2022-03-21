Göztepe’de Mehmet Sepil’in istifası gözleri Abramovich’e çevirdi

İngiliz medyasında Roman Abramovich'in Göztepe'nin hisselerini alacağı iddiaları, Mehmet Sepil'in istifa etmesi üzerine yeniden alevlendi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında İngiliz hükümetinin yaptırımlar uyguladığı Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi elinden çıkarmak zorunda kaldı. Resmi olarak satış henüz gerçekleşmese de Rus milyarderin eli, kulüp üzerinden çekildi.

İngiltere’nin The Telegraph Gazetesi’nin geçtiğimiz günlerde Abramovich hakkında ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Thom Gibbs imzası taşıyan haberde, Rus milyarderin Süper Lig ekibi Göztepe’yi alacağı belirtildi.

SEPİL’İN İSTİFASI İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Geçen hafta özel uçağı İstanbul’da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum’a yönelmesi de merak uyandırdı.

Göztepe, kulübün devriyle ilgili henüz bir açıklama yapmazken, başkan Mehmet Sepil’in haberlerle ilgili sessizliğini bozmadan istifa etmesi de dikkat çekti.

Daha önceki yıllarda kulübe teklifler geldiğini doğrulayan Mehmet Sepil, hisse devrine yeşil ışık yakmıştı.

Kulüpte 2014 yılından beri başkanlık yapan Sepil döneminde 2. Lig’den 14 yıl sonra Süper Lig’e dönen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesisleri’ne kavuşmuştu.