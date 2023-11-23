Gregg Popovich’in hareketi gündem oldu

NBA'de San Antonio Spurs'un sahasında Los Angeles Clippers ile oynadığı karşılaşmaya efsane başantrenör Gregg Popovich'in hareketi damga vurdu.

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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezona 14 maçla devam edildi.

San Antonio Spurs’un sahasında Los Angeles Clippers ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi ekibin efsane başantrenörü Gregg Popovich, maçın ikinci periyodunda yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmada ikinci periyodun bitmesine 3 dakika 6 saniye kala serbest atış çizgisine gelen San Antonio Spurs’un eski yıldızı Kawhi Leonard, tribünler tarafından yuhalandı. Seyircilerin, 2011-2018 yılları arasında Spurs forması giyen ve 2014 yılında takımını NBA şampiyonluğuna taşıyan Kawhi Leonard’ı yuhalaması Gregg Popovich’i sinirlendirdi.

Taraftarların eski öğrencisini ıslıklamasına dayanamayan efsane çalıştırıcı, mikrofonu eline alarak “Bir saniye izninizi istiyorum. Artık yuhalamayı bırakıp, bu çocukların basketbol oynamasına izin verebilir miyiz? Bu hiç hoş bir hareket değil. Biz bu değiliz. Islıklamayı bırakın” diyerek tepkisini gösterdi.

Karşılaşmayı Los Angeles Clippers 109-107 kazanırken, Kawhi Leonard maçı 26 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle tamamladı.

HOUSTON ROCKETS ÜÇ MAÇ SONRA KAZANDI

Houston Rockets, sahasında Memphis Grizzlies’ı 111-91 mağlup ederek üç maç aranın ardından galibiyetle tanıştı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 11 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynadığı maçta Grizzlies’ı yenen Rockets, 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Rockets’ta Jalen Green 34 sayı, 4 asist, Jabari Smith ise 18 sayı, 9 ribauntla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Grizzlies’ta Desmond Bane ve Jaren Jackson’ın 23’er sayı ve 7’şer ribauntluk performansları takımı galibiyete ulaştırmaya yetmedi.

CELTICS ZİRVEYİ BIRAKMADI

Doğu Konferansı’nın ilk iki sırasını paylaşan ekiplerin mücadelesinde Boston Celtics, sahasında Milwaukee Bucks’ı 119-116 yendi.

Zirvedeki yerini koruyan Celtics’te Jaylen Brown 26 sayı, 2 ribaunt, 8 asistle oynarken, Jayson Tatum 23 sayı ve 11 ribaunt ile “double-double” yaptı.

Bucks’ta Brook Lopez’in 28 sayı, 7 ribaunt, Damian Lillard’ın ise 27 sayı, 5 asistlik katkıları yenilgiyi önleyemedi.