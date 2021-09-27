Guardiola’dan itiraf: ‘Messi, Neymar ve Mbappe’yi nasıl durduracağımı bilmiyorum’

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Paris Saint Germain karşılaşması öncesi itirafta bulundu. İspanyol çalıştırıcı, Messi, Mbappe ve Neymar üçlüsünü nasıl durduracakları sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ve Paris Saint Germain arasında oynanacak maç öncesinde İngiliz ekibinin çalıştırıcısı Pep Guardiola önemli açıklamalar yaptı. PSG’nin hücum hattındaki yıldızlarına dikkat çeken Guardiola, Neymar, Messi ve Mbappe üçlüsünü nasıl durduracaklarını bilmediğini söyledi.

Basın mensuplarına konuşan Guardiola, “Bu ekip çok kaliteli ve dürüst olmak gerekirse onları nasıl durdurabiliriz bilmiyorum. Oldukça iyiler. Hepsi birlikte olunca kontrol etmesi oldukça zor olacak” ifadelerini kullandı.

Messi’nin yeni takımı PSG’de hâlâ gol atamaması konusuna değinen Guardiola, dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanımladığı Messi’nin yeni lige ve yeni takıma adaptasyon süresi geçirdiğini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, “Zamana ihtiyacı var ama bunu bize tanımazlar. Kalite elbette var. PSG uzun yıllar deneyimli futbolculara ve üst düzey teknik direktörlere sahip oldu. Fransa ligi, kupası kazandılar ve Avrupa’da yer aldılar” şeklinde konuştu.