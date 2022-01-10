Haaland’ı çıldırtan faul! Hareketi olay oldu…

Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, Eintracht Frankfut'u tarihi bir geri dönüşle 3-2 yendikleri maçın son anlarında, kendisine yapılan faul nedeniyle adeta çileden çıktı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa devlerinin transfer listesindeki Erling Haaland, Borussia Dortmund’un E. Frankfurt’u mucize bir geri dönüşle 3-2 mağlup ettiği maçta çılgına döndü.

Gelecek sezon Real Madrid veya Barcelona forması giymesi beklenen 21 yaşındaki Norveçli forvet, Frankfurt’un yıldızı Rafael Santos Borre’nin kendisine yaptığı faulden sonra sinirlerine hakim olamadı. Karşılaşmanın son anlarında, korner bayrağı yakınındaki bir pozisyonda topu saklamak isteyen Haaland, Santos Borre’nin tekmeleriyle kendisini yerde buldu. Sert hareket sonrası yerden sinirle kalkan Norveçli futbolcu, Kolombiyalı Borre’ye İspanyolca “Ne yapıyorsun?” diye bağırdı.

Hakem ve diğer futbolcular anında araya girerek kavganın büyümesini engellerken, Haaland’ın elini kasıklarına götürerek yaptığı hareket kameralara yakalandı. Yıldız golcünün İspanyolca verdiği tepki, yeni takımının İspanya’da olabileceği yorumlarına neden oldu.

pic.twitter.com/1NfpXPEybJ — Out Of Context Football Colombiano (@nocontextfutcol) January 8, 2022

GERGİNLİK İLK GOLDE BAŞLADI

İki takım oyuncuları arasındaki tartışmalar, Borussia Dortmund’un ilk golüyle başladı. Thorgan Hazard’ın 71. dakikada skoru 2-1’e getiren golünden sonra topu ağlardan almaya çalışan Haaland, Frankfurt savunmacısı Martin Hinteregger tarafından itildi. Rakibine sinirlenen Haaland, “S….. g… aptal!” diye bağırdı.

BORRE İLK YARIYA DAMGA VURMUŞTU

Haaland’a faulü yapan isim olan Rafael Santos Borre, ilk yarıda attığı iki golle takımını 2-0’lık üstünlüğe taşısa da, Borussia Dortmund ikinci yarıda bulduğu gollerle (Hazard 71′, Bellingham 87′, Dahoud 89′) mücadeleyi 3-2 kazanarak lider Bayern Münih’in kaybettiği haftada farkı 5’e indirmeyi başardı.