Haaland’ın sosyal medyayı sallayan videosu! ‘Gerçek, bize güvenin’

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medyada paylaşılan bir videosu ile insanları ikiye böldü. Herkesi şaşkına çeviren videoda, Haaland kalenin sol üst köşesindeki hedefi vurmadan önce üç futbol topunu üst üste dizdi. Ardından tek tek toplara vuran ve hedefi parçalayan Haaland’ın kendisi bile bu yeteneği karşısında tepkisiz kalamadı. Ellerini başının üstüne koyup kamera dönerek gülen Haaland’ın bu videosu tartışmaları da beraberinde getirdi.

He does not miss…@ErlingHaaland is ridiculous! pic.twitter.com/1xspqH6VvA

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) October 14, 2021