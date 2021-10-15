Haaland’ın sosyal medyayı sallayan videosu! ‘Gerçek, bize güvenin’

Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, antrenmanda imkansız gibi görünen bir şeyi yaptıktan sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kesim videonun sahte olduğunu düşünürken, Alman ekibi 'Bu gerçek, bize güvenin' yazdı.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un Norveçli golcüsü Erling Haaland, sosyal medyada paylaşılan bir videosu ile insanları ikiye böldü. Herkesi şaşkına çeviren videoda, Haaland kalenin sol üst köşesindeki hedefi vurmadan önce üç futbol topunu üst üste dizdi. Ardından tek tek toplara vuran ve hedefi parçalayan Haaland’ın kendisi bile bu yeteneği karşısında tepkisiz kalamadı. Ellerini başının üstüne koyup kamera dönerek gülen Haaland’ın bu videosu tartışmaları da beraberinde getirdi.

Üç futbol topunun üst üste duramayacağını söyleyen birçok kişi, videonun gerçek olduğuna inanmıyor. İlk vuruşunda kaledeki hedefi vuran ancak sadece sallanmasını sağlayan Haaland, ikinci şutunda hedef tahtasının bir bölümünü parçalamayı başardı. Son şutunda ise, hedefi tamamen parçaladı. Ancak kullanıcılar ‘Bırakın üçü, iki futbol topunu bile böyle dengede tutamazsınız’ yorumu yaptı.

“BU GERÇEK, BİZE GÜVENİN”

Ancak Haaland’ın kulübü Dortmund, görüntülerin gerçek olduğu konusunda ısrarcı. Twitter’dan ‘Bu gerçek, bize güvenin’ paylaşımı yapan Dortmund, belki de şaka yoluyla kullanıcıları ikna etmeye çalıştı.

This is real, trust uspic.twitter.com/UExs5LbKUi — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 14, 2021

Öte yandan bir süredir sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Haaland’ın sansasyonel bir videoyla dönüşü Dortmund taraftarlarını da sevindirdi. 20 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı sekiz maçta 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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