Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı salladı: ‘Serie A’da dengeleri değiştirdi’

Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu son haftalardaki performansıyla İtalya futbolunun gündemine oturdu. Geçtiğimiz gece Inter'in 5-0 kazandığı maçta iki asist yapan Çalhanoğlu için "Değeri 30 milyon euronun üzerinde" yorumları yapıldı.

Sozcu.com.tr

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İtalya Serie A’da geçen yılın şampiyonu Inter, Danimarkalı 10 numarası Christian Eriksen’in kalp sorunu yaşaması nedeniyle sezon başında Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Milli futbolcu geride kalan 18 haftada sergilediği performansla kendisine güvenenleri haksız çıkarmazken, İtalya’da gündemin bir numaralı ismi olmayı da başardı.

Son oynanan Salernitana karşılaşmasında iki asist yapan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon sadece iki lig maçında forma giyemedi. Oynadığı 16 maçta biri kornerden olmak üzere 6 gol, 8 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, son 7 lig maçında 5 gol-5 asistlik performansıyla adeta parmak ısırttı.

“DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ! DEĞERİ…”

İtalya basınında manşetlere çıkan Çalhanoğlu hakkında konuşan uluslararası transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, “Hakan Çalhanoğlu’nun değeri bugün ne kadar? Serie A’da dengeleri değiştiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Simone Inzaghi onu takımına almak için çok uğraştı. Ona inandılar ve gol atıyor, asist yapıyor. Bugün değerinin 30 milyon euronun altında olmadığı bir gerçek. Milan onu elinde tutmak istedi ama Çalhanoğlu farklı ekonomik taleplerde bulununca mümkün olmadı” ifadelerini kullandı.

KARİYER İSTATİSTİKLERİNE ULAŞTI

Başta La gazetta Dello Sport olmak üzere birçok İtalyan gazetesinin manşetlerini süsleyen Hakan Çalhanoğlu’nun şimdiden kariyer istatistiklerine ulaştığına dikkat çekildi. Özellikle yaptığı asistlerle takımına verdiği katkı öne çıkan Çalhanoğlu, 8 asistle şimdiden en iyi kişisel performansına ulaştı. Ve Çalhanoğlu’nun 8 asistinin 5’i duran toplardan gelirken, Inter bu istatistik sayesinde Avrupa’nın en iyi 5 liginde kornerden en çok gol atan takım konumunda (Liverpool, Bologna ve Hoffenheim’la beraber).

HEM INTER HEM HAKAN ÇALHANOĞLU YÜKSELİYOR

Geçen sezonun şampiyonu Inter’in, teknik direktör Antonio Conte’nin takımdan ayrılmasıyla yeni hoca Simone Inzaghi ile ne yapacağı merak konusuydu. Ancak İtalyan çalıştırıcı takımı adeta şaha kaldırdı. Serie A’da 13 galibiyetle tartışmasız lider konumunda bulunan Inter, deplasmanda 7 maçı da kazandı. 2021 takvim yılında attıkları 103 golle önceki takım rekorunu (1950’de 99 gol) kıran Inter, 1989 ve 1996’da olduğu gibi arka arkaya 5 maç gol yemeden kazandı. Inter’in takım halindeki bu yükselişi, diğer futbolcuları olduğu gibi Hakan Çalhanoğlu’nu da parlatmaya devam ediyor.

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