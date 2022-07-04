Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral’ın Kekova Adası tatili

İtalya Serie A'da Türkiye temsil eden milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda tatil yaptı. Çalhanoğlu ve Demiral, eşleriyle birlikte üç gün Kekova koylarında, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

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İtalya Serie A’da İnter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, eşi ve kızı; Atalanta top koşturan futbolcu Merih Demiral, eşi ve oğluyla birlikte, Demre ilçesindeki Kekova Adası’nda üç gün yat tatili yaptı.

Uçakla Antalya’ya gelen futbolcular, ardından Kaş’a geçti. Kaş’tan yata binen futbolcular ile aileleri, Kekova Adası’na geldi. Kekova’da ilk gece Karoloz Koyu’da, ikinci gece Gökkaya Koyu’nda, üçüncü gece Çamlık Koyu’nda kalan grup, gündüzleri ise koylarda denize girdi.

Gözlerden uzak tatil yapan iki futbolcu, Kekova Adası’nın dünya cenneti olduğunu belirterek, önümüzdeki yıllarda tatil için yine geleceklerini belirtti. İki futbolcu ve aileleri, Kekova’dan ayrılarak, yatla Bodrum’a gitti.