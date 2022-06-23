Hakan Çalhanoğlu-Zlatan Ibrahimovic atışması! ‘Ben 40 yaşında olsam…’

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e yanıt verdi.

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İtalya Serie A’da formasını terlettiği Inter ile bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibine kaptıran Hakan Çalhanoğlu ile eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic arasındaki atışma sürüyor.

Geçtiğimiz sezon Milan ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Inter’e imza atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamaları sırasında kendisine sataşan İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic’e yanıt verdi. Tivibu Spor’dan Çiğdem Günal'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Zlatan Ibrahimovic’in ilgi çekmek istediğini söyledi.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA SATAŞMIŞTI

Milan’ın 11 yıl sonra gelen şampiyonluk kutlamalarında taraftarlardan Hakan Çalhanoğlu’na mesaj göndermelerini isteyen Zlatan Ibrahimovic, “Hakan Çalhanoğlu’na mesaj gönderelim. Duymuyorum! Haydi Hakan Çalhanoğlu için mesaj gönderelim…” demişti.

Hakan Çalhanoğlu, İsveçli yıldızın bu davranışına şu yanıtı verdi:

“Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umrumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri. Milan'da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motorsiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir.”