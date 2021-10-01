Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Inter rekor zarar açıkladı! Batık şampiyon…

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Serie A'nın son şampiyonu Inter, son yaptığı açıklama ile Haziran ayında biten 2020-21 mali yılında 245,6 milyon Euro zarar ederek kaybını ikiye katladı ve İtalyan futbolunda rekor kırdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz sezon Serie A’yı şampiyon olarak tamamlayan ve 10 yıllık hasretine son veren Inter, ekonomik olarak nasıl bir darboğazdan geçtiğini gözler önüne serdi. Geçen ay Juventus 210 milyon Euro’luk zarar açıklayarak tüm zamanların en fazla kaybını yaşayan takım olmuştu. Ancak 2020-21 sezonu mali raporlarını yayınlayan Inter 245,6 milyon Euro zarar açıklayarak bu alanda rekor kırarak zirveyi ele geçirdi.

İtalya kulübünün açıklamasında, “2020-21 mali yılının tamamı, hem İtalya’da hem de dünya genelinde Covid-19 pandemisinin sosyo-ekonomik etkisinden ve alınan kısıtlayıcı önlemlerden önemli ölçüde etkilendi. Bu bağlamda, konsolide gelirler 364,7 milyon Euro oldu. Mali yıl, çoğu stadyumların kapatılmasının ardından maç günü gelirinin tamamen olmamasından kaynaklanan 245,6 milyon Euro’luk zarara uğradı” denildi.

Inter, Çinli sahipleri Suning’in ciddi mali kayıplara uğramasıyla corona virüsü pandemisinin en çok etkilediği kulüplerden biri oldu. Kulüp, yatırım şirketi Oaktree’den 3 yılda ve faiziyle birlikte ödenmesi gereken 275 milyon Euro kredi almak zorunda kaldı.

ŞAMPİYON KADRO DAĞILDI

Şampiyonluktan kısa bir süre sonra takımda küçülmeye gidileceğinin açıklanmasıyla, teknik direktör Antonio Conte görevinden ayrıldı ve yerine Simone Inzaghi geldi. Inter yıldız futbolcusu Achraf Hakimi’yi 70 milyon Euro’ya PSG’ye gönderirken, gol kralı Romelu Lukaku 115 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye gitti.

Yaşanan ekonomik sıkıntıyı yeni finansal gelirler yaratak aşmaya çalışan Inter, blockchain özellikli taraftar token piyasasına girdi. İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, “Kulüp, iki temel amacı olan bir yeniden dengeleme politikasını hızla işleme koydu. Finansal istikrarı sağlamak ve sahada rekabetçi bir takımı sürdürmek” dendi.

“Yaz transfer operasyonları, sürdürülebilirliğe giden yolda olumlu bir ekonomik etki yarattı. Deneyimli uluslararası oyuncuların transferi ve yetenkli akademik oyuncuların dönüşü, sahada yüksek düzeyde performans sağlamanın bir parçasıydı. Kulübün stratejisi, bir yandan kulübü geliştirmek için uygun kaynaklara yatırım yapmaya devam ederken, diğer yandan işi değişen bağlama hızla dengelemek için maliyetleri kontrol etmeye odaklanmıştır. Stadyumlar henüz tam kapasiteye dönmemiş olsa da, kısmen yeniden açılmaları, kulübün bir kez daha önemli bir gelir akışından yararlanabilmesini sağlıyor. Bu durum, 2021-22 sezonu için kayıpların önemli ölçüde azalmasını sağlayacak.”

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