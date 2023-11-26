SPOR
Abone Ol

Halil Umut Meler, Lazio – Celtic Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio - Celtic maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Yayınlanma: 16:42 - 26 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Halil Umut Meler, Lazio – Celtic Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek

FIFA kokartına sahip Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin E Grubu 5. hafta karşılaşmasında, İtalya’nın Lazio ve İskoçya’nın Celtic takımlarının mücadelesini yönetecek.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Salı günü Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek bu önemli maçta Meler görev alacak.

Halil Umut Meler’in bu mücadeledeki yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler’in yanı sıra, Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak maçta yer alacak. (AA)

İtalya Lazio Olimpiyat Roma salı Şampiyonlar Ligi UEFA UEFA Şampiyonlar Ligi