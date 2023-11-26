Halil Umut Meler, Lazio – Celtic Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio - Celtic maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
FIFA kokartına sahip Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin E Grubu 5. hafta karşılaşmasında, İtalya’nın Lazio ve İskoçya’nın Celtic takımlarının mücadelesini yönetecek.
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Salı günü Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek bu önemli maçta Meler görev alacak.
Halil Umut Meler’in bu mücadeledeki yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler’in yanı sıra, Alper Ulusoy da video yardımcı hakem olarak maçta yer alacak. (AA)