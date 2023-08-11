Harry Kane, Bayern Münih’e 120 milyon Euro’ya transfer oluyor

Tottenham'ın 19 yıllık gol makinesi Harry Kane, 120 milyon Euro'luk muhteşem bir anlaşmayla Bayern Münih'in yeni yıldızı oldu. Bu büyük transferin ardında yatan nedenler ve iki kulüp arasındaki pazarlıkların tüm detayları haberimizde...

Sozcu.com.tr

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ESPN’e konuşan kaynaklar, Tottenham’ın forveti Harry Kane’in 120 milyon Euro (131 milyon dolar) değerinde bir anlaşmayla Bayern Münih’e katılmayı kabul ettiğini söyledi.

30 yaşındaki oyuncunun dört yıllık bir sözleşme imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere Almanya’ya gitmesi bekleniyordu. Ancak son dakikada yaşanan bir aksaklık seyahat planlarını geciktirince cuma sabahı kafa karışıklığı hakim oldu.

Kaynaklar ESPN’e, Tottenham’ın Bayern ile transfer ücretinin bazı yönlerini yeniden müzakere etmek istediğini söyledi. Bir kaynak daha yüksek miktarda garanti ödeme istediklerini belirtti ancak bu doğrulanmadı.

Tottenham’a yakın kaynaklar transferle ilgili herhangi bir pürüz olduğunu reddetmek için harekete geçti ve Kane’in Almanya’ya uçmak için izni olduğunda ısrar etti. Ancak Kane’in Birleşik Krallık’tan ayrılmadan önce bir aile evinde beklediği anlaşıldı.

ESPN, bu ayın başlarında Bayern’in 100 milyon Euro artı 20 milyon Euro’ya kadar ek ödeme yapmaya hazır olduğunu ve Bayern’in şartların yapısını revize etmesinin ardından bu fiyata transferin gerçekleştiğini açıkladı.

KANE TOTTENHAM BİRLİKTELİĞİ SONA ERİYOR

Kane’in ayrılma kararı, Spurs ile 19 yıllık birlikteliğini nihayete erdiren uzun soluklu bir destanı sona erdiriyor.

Bayern’in üç teklifi reddedilmişti ve anlaşmayı tamamlamak için geçtiğimiz cuma gününe kadar süre tanıdı. Ancak Tottenham’ın isteksizce kabul ettiği dördüncü bir teklif sunarak Kane’i geleceğine karar vermek zorunda bıraktı.

İngiltere kaptanının, yeni teknik direktör Ange Postecoglou’nun kulüpte olumlu bir izlenim bırakmasının ardından sözleşmesinin son yılını tamamlamak için kalmayı gerçekten düşündüğünü ancak Kane’in şampiyonluk kazanma arzusunun karar verici faktör olduğu öğrenildi.

KANE KALMAYA HAZIRDI AMA…

Belirsizliğin sezona sarkmasını istemeyen Kane, iki kulübün anlaşmaya varamaması halinde kalmaya hazırdı ancak Spurs’ün Bayern’in son teklifini kabul etmesinin ardından Kane de transferi kabul etmeyi seçti.

Bayern teknik direktörü Thomas Tuchel, Stamford Bridge’de görev yaptığı süre boyunca Kane’i Chelsea’ye getirmek istiyordu ve üst üste 12. Bundesliga şampiyonluğunu hedefleyen takımının hücumlarına liderlik etmesi için en önemli hedefini belirledi.

Spurs, Kane’in haftalık 200.000 sterlinlik maaşını iki katına çıkarmaya hazırdı ancak kaynaklar ESPN’e, Kane’in bu yaz yeni bir anlaşma imzalamaya niyeti olmadığını açıkça belirttiğini, bunun üzerine kulübün gelecek yaz onu bedavaya kaybetme riskini mi alacağına yoksa mevcut anlaşmasının bitmesine 12 ay kalan bir oyuncu için önemli bir ücreti kabul etmek için son şansı mı kullanacağına karar verdiğini söyledi.

Postecoglou, Tottenham’ın pazar günü Brentford deplasmanında oynayacağı Premier Lig açılış maçı öncesinde cuma günü ilerleyen saatlerde medyaya konuşacak.

Kane attığı 213 Premier Lig golüyle, Alan Shearer’ın tüm zamanlardaki rekorunun 48 gol gerisinde kalacak.