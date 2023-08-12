Harry Kane rekor bedelle Bayern Münih’te

Bayern Münih, Tottenham Hotspur'un golcüsü Harry Kane'i rekor bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, uzun süredir uğraş verdiği Harry Kane transferinde mutlu sona ulaştı. Alman ekibi, İngiliz golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Kane için Tottenham Hotspur’a 100 milyon+20 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu rakam, Bayern Münih’in bir futbolcu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Bir önceki rekor, 80 milyon Euro ile Lucas Hernandez’e ödenen bedeldi. 30 yaşındaki golcü kendisini Bayern Münih’e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Kane transferi için çok mutlu olduklarını ifade eden Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, “Yeni transferimiz için çok mutluyuz. Transfer sabır ve azim gerektiriyordu. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HARRY KANE: ÇOK MUTLUYUM

Bayern Münih’in dünyanın en büyük kulüplerinden birisi olduğuna dikkat çeken Harry Kane, “Bayern’in bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bayern dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kariyerim boyunca rekabet etmek ve kendimi en üst düzeyde kanıtlamak istediğimi söylemiştim. Burada olmak çok iyi hissettiriyor” diye konuştu. (DHA)