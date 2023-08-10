Harry Kane transferinde sürpriz gelişme! Bayern anlaşma dedi, ancak Kane Tottenham’da kalmaya meyilli

Bayern Münih'in büyük paralarla kapısını çaldığı Harry Kane, Premier Lig rekorunu kırmak için Tottenham'da kalmaya kararlı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bayern Münih aradığı golcüyü buldu ya da öyle sandı. The Athletic bu sabah Bayern-Totenham’ın Harry Kane için anlaşmaya vardığını duyurdu. Bavyera kulübü İngiliz forvet için 100 milyon Euro ödeyecekti. Sky Sports UK’e göre sorun, Kane için herhangi bir anlaşma yapılmamış olmasıydı. Ve şimdi yıldız futbolcu takımında kalmaya meyilli görünüyor.

“Kane şimdi bir karar vermek zorunda ve anlaşılan o ki golcü Tottenham’da kalmaya meyilli” diyen İngiliz medyası herkesi şoke eden bir habere imza attı. Çünkü Bayern’in Kane ile her konuda anlaştığı düşünülüyordu. Oysa durum böyle değildi.

Sky’a göre Kane, Ange Postecoglou’nun Tottenham’da teknik direktör koltuğuna oturmasını olumlu karşıladı ve sözleşmesinin son yılını tamamlamayı seçti. Tottenham’ın fikri ise İngiliz yıldızın ayrılışından para kazanmaktı.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, “Bu seçim tamamen farklı bir yaşam tarzı olurdu. Her sektörde ve hayatın her alanında, artıları ve eksileri tartmanızı gerektiren büyük bir kararınız varsa, bunu ailenizle tartışırsınız. Harry Kane’in de üzerinde düşündüğü şey bu.” diye eklediler.

Kane’in amacı Premier Lig başlamadan önce (bu hafta sonu) geleceğini çözmekti, bu yüzden önümüzdeki birkaç saat içinde son durum netlik kazanacak.

320 Premier Lig maçında attığı 213 golle şu anda Alan Shearer’ın Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncu rekorunu kırmasına 48 gol kaldı. Eğer İngiltere’de kalırsa bu rekoru kırmayı hedefliyor.