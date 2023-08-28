Hatayspor, Faouzi Ghoulam’ı kadrosuna kattı
Hatayspor, savunmasını güçlendirmek için tecrübeli bir isimle anlaşmaya vardı. Bordo-beyazlı ekip, Saint-Etienne ve Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen Cezayirli yıldızı kadrosuna kattı.
Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam’ı renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bireysel çalışmalarına başladı” ifadelerine yer verildi. (DHA)