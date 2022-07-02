Hernan Crespo: Eşimle tanışanana kadar birçok kadınla…

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Hernan Crespo, geçmişine dair ses getiren itiraflarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Parma, Lazio, Inter, Chelsea ve Milan gibi takımların formasını giyen Arjantin Milli Takımı’nın unutulmaz golcüsü Hernan Crespo, sahadaki başarılarının yanı sıra bilinmeyen yönlerini anlattı.

Ünlü bir Arjantin televizyon kanalına konuk olan Crespo, geçmişte kadınlarla olan ilişkisine dair itiraflarda bulundu.

“Gençken kadınlarla birkaç alem yaşadım. Bekardım, 27 yaşıma kadar zengin ve ünlü bir futbolcuydum” diyen Crespo, müstakbel eşi Alessia Rossi Andra tanıştıktan sonra her şeyin değiştiğini söyledi:

“Bence o dönem yaşadıklarım normaldi. Gurur duyduğum bir şey değil, sadece bir deneyimdi. Alessia ile tanıştıktan sonra her şeyi bıraktım. Bugün bunu özlemiyorum. Sahip olduklarımdan ve ailemle mutluyum. Futbola 18 yaşında başladım, 27 yaşında eşimle tanıştım ve eşim olana kadar kız arkadaşımdı. Bu yüzden o yaşa kadar hep bekardım.”