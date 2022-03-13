Hertha Berlin, Tayfun Korkut’un görevine son verdi

Hertha Berlin, 29 Kasım'da göreve gelen Tayfun Korkut ile Bundesliga'daki 13 maçta alınan 8 yenilgi sonrasında yollarını ayırdı.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Türk teknik adam Tayfun Korkut ile yollarını ayırdığını açıkladı. 23 puan ile Bundesliga’da zor günler yaşayan ve küme düşme hattına gerileyen Hertha Berlin, son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı. Korkut, Berlin ekibiyle çıktığı 13 maçta; 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 9 puan topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübün içinde bulunduğu durumun umut göstermemesi sebebiyle, yapılan derin analizler sonucu teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aracic ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Yeni teknik direktör kısa sürede açıklanacaktır.” ifadeleri kullanıldı.