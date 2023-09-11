Heung-min Son, iPhone’lu hayranının telefonunu tutmadı

Samsung'un marka elçisi Heung-min Son, bir hayranının iPhone'lu telefonuyla selfie çekmek isteği karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Sozcu.com.tr

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Tottenham Hotspur’un Güney Koreli yıldızı Heung-min Son, sponsorluk sözleşmesi nedeniyle iPhone’lu bir hayranının telefonunu tutmayı reddetti.

TikTok’ta yayınlanan bir videoda, bir hayranı, Son’la selfie çekmek için iPhone’unu uzatırken, Son, özür dileyerek ellerini birleştirdi ve fotoğrafı çekemeyeceğini, bunun yerine hayranının yapmasını istediğini söyledi.

Videonun devamında, Son’a başka bir taraftar tarafından Samsung telefonu uzatıldı ve Son, bu kez isminin yazılı olduğu Tottenham formasını giyen bir taraftarla selfie çekmekten mutlu oldu.

SAMSUNG’UN MARKA ELÇİSİ OLDU

Son, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un marka elçisi olarak, sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, rakip bir şirkete ait bir ürünle selfie çekmesi veya taraftarlara ait bir rakip ürüne dokunması yasak.

Son, bu yaz başında Samsung ile bir sponsorluk anlaşması imzalamıştı.

Samsung ile anlaşması, Tottenham yıldızıyla karşılaşmaları halinde, Samsung telefonu olmayan taraftarların selfie çekebilmek için kendi telefonlarını kullanması gerektiği anlamına geliyor.

Son, Samsung ile bağlantı kurduğundan beri, Instagram hesabında düzenli olarak Samsung ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Son’un son Instagram paylaşımı, Samsung’un “Son’la Her Gün Akıllı Şeyler” kampanyasının bir parçası olarak, Samsung ürünlerini tanıtıyordu.

Videoda, 31 yaşındaki Son, evde uzanırken, Samsung’un televizyon, buzdolabı, saat ve telefon gibi ürünlerini tanıtıyordu.

DÜNYA DEVİ MARKALARLA ÇALIŞIYOR

Son, Güney Kore’deki en büyük spor yıldızı statüsü nedeniyle, şirketler tarafından ürünlerinin elçisi olması için çok aranıyor.

Daha önce, Calvin Klein, Burberry, Gatorade ve sigorta şirketi AIA Singapore gibi markalarla da bağlantı kurdu.