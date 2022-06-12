Hikmet Çiftçi krizi! ‘Yapılan teklif çok az’

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern, Hikmet Çiftçi'yi kadroda tutabilmenin yollarını arıyor.

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Bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi, kulübü Kaiserslautern’e öncelik tanımak istiyor. BILD’te yer alan habere göre, Alman ekibinin sportif direktörü Thomas Hengen, Hikmet Çiftçi’nin yeteneklerine ihtiyaçları olduğunu ancak ekonomik olarak hesap da yapmaları gerektiğini belirterek bir teklif sunduklarını söyledi.

Lukas Podolski’ye de danışmanlık yapan Berater Nassim Touhiri ise oyuncusunun kendisinden ilk teması Kaiserslautern ile kurmasını istediğini dile getirerek, “Eğer Kaiserslautern gerçekten Hikmet Çiftçi’yi tutmak istiyorsa, teklif edilen rakam çok az. Bu istek, Hikmet Çiftçi’nin maaşına da yansıtılmalıdır. Hikmet Çiftçi, Kaiserslautern’in en zor döneminde Betzenberg’e geldi, o dönemde çok paradan vazgeçti ama her zaman kulüp için kendini feda etti ve yükselişte rol oynadı. Hikmet’in serbest transfer hakkı olmasına ve ilgilenen taraflar olmasına rağmen, tatile çıkmadan önce bana ilk temasın Kaiserslautern ile kurulması gerektiğini söyledi. Ama bu şartlar çok düşük” şeklinde konuştu.

Sportif direktör Thomas Hengen ise, “Biz Hikmet Çiftçi gibi oyuncularla çalışmaya devam etmek istiyoruz ama ekonomik meseleleri de hesaba katmamız gerekiyor” açıklamasını yaptı.

Milli takıma yükselen Salih Özcan ile aynı altyapıyı FC Köln’de alan Hikmet Çiftçi’nin de ilerleyen yıllarda ay-yıldızlı ekipte aday kadroya çağrılması bekleniyor.