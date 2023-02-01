Hillsborough faciası için İngiliz polisi 34 yıl sonra özür diledi

Polis Akademisi (The College of Policing) ve Ulusal Polis Şefleri Konseyi (NPCC), İngiltere'de 1989 yılında 97 Liverpool taraftarının hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan izdiham için 34 yıl sonra özür diledi.

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İngiltere’de 15 Nisan 1989’da Nottingham Forest ile Liverpool arasında oynanması planlanan FA Kupası yarı final maçından önce Hillsborough Stadyumu’nda izdiham çıkmış, 97 kişi yaşamını yitirmiş ve 766 kişi de yaralanmıştı. Söz konusu izdiham hakkında 2017’de yayımlanan Hillsborough Aileleri Raporu’nda bu facianın polis hataları nedeniyle yaşandığı ifade edilmişti. Söz konusu raporun ardından Polis Akademisi ve NPCC, izdihamdan 34 yıl sonra özür diledi.

ÖZÜR MESAJI YAYINLANDI

Polis Akademisi CEO’su Andy Marsh, trajediye ilişkin yaptığı açıklamada, “Polis, Hillsborough trajedisinde kaybedilenleri ve Hillsborough felaketinden bu yana geçen yıllar içinde bundan derinden etkilenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Çok yanlış hareket ettiğimiz için üzgünüz. O gün yaşanan trajedinin ana nedeni polis teşkilatıydı. Trajedinin, etkilenenlerin hayatlarını karartmaya devam ettiğini ve etmeye devam edeceğini biliyoruz” dedi.

NPCC Başkanı Martin Hewitt ise “Toplu olarak, Hillsborough felaketinden bu yana yapılan değişiklikler, o gün ve sonrasındaki korkunç polis başarısızlıklarının bir daha asla yaşanmamasını sağlamayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

FACİA, GÜVENLİĞİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRDİ!

O dönem İngiltere Futbol Federasyonu, yarı final maçında facianın ardından İngiltere’de stadyumlardaki tel örgüler kaldırdı. Hillsborough’da yaşamını yitirenlerden en yaşlısı 67, en genci 10 yaşındaydı. Ölenlerin arasında sonradan Liverpool efsanesi olacak Steven Gerrard’ın kuzeni de bulunuyordu.

Facia ardından futbol maçlarında güvenlik konusu gündeme oturmuş ve stadyumlarda bir dizi değişiklik yapılmıştı.

POLİS KAPIYI AÇINCA TÜNELDE İZDİHAM YAŞANDI

Statü gereği iki takımın da taraftarlarının stattan izleyeceği maç başka bir yerde oynanıyordu. İki takım taraftarlarına satılan fazla bilet nedeniyle kapasitenin üzerinde taraftar stada geldi. Yaşanan taşkınlıklar sonrasında taraftarlar planlanan girişlerinden farklı kapılara yönlendirildi.

Girişlerin yetersiz olması ve maçın ilk düdüğünün yaklaşması nedeniyle sabırsızlanan 10 binden fazla taraftar, bir kapıda sıkıştı. Maçın başlamasına yaklaşık yarım saat kala taraftarların yarıdan fazlası hala içeri girememişti.

Yorkshire Emniyet Müdürü David Duckenfield karşılaşmasının ilk düdüğüne az bir süre kaldığı için izdihamın da önüne geçmek adına çıkış kapısının birisinin açılmasını emretti ve 2 bin taraftar buradan içeri girdi. 2 bin taraftar, diğer girişlerden giren taraftarlarla birlikte ana tünelde bir araya girince izdiham başladı. Ardından bazı taraftarlar tel örgülere sıkıştı, bazıları zemine indi. Hakem tribünler nedeniyle maçı ertelese de yıllarca unutulmayacak izdiham ve can kayıpları yaşandı.