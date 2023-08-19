Hoffenheim’da Ozan Kabak golle, Szalai moralsiz başladı!
Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, takımında sezonun ilk golünü atarken eski Fenerbahçeli Szalai de ilk maçında kendi filelerini havalandırdı.
Almanya Bundesliga’nın ilk haftasında Hoffenheim ile Freibur karşı karşıya geldi. PreZero Arena’da oynanan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanmayı başardı.
Hoffenheim’da milli futbolcumuz Ozan Kabak, 50. dakikada takımının tek golünü atarken puan için yeterli olmadı.
Freiburg’un gollerini ise 39. dakikada Fenerbahçe’den transfer edilen Attila Szalai kendi kalesine ve 45’te Roland Sallai kaydetti.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
Gelecek hafta Hoffenheim deplasmanda Heidenheim’a konuk olacak. Freiburg ise sahasında Werder Bremen’i ağırlayacak.
BUNDESLIGA’DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
- Stuttgart 5-0 Bochum
- Augsburg 4-4 M’Gladbach
- Wolfsburg 2-0 Heidenheim
- Leverkusen 3-2 Leipzig