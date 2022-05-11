Hollanda Eredivisie’de Ajax şampiyon

Hollanda Eredivisie'da şampiyon Ajax oldu. Ligin 33. haftasında Heerenven'i ağırlayan Ajax, taraftarı önünde aldığı 5-0'lık galibiyetin ardından bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sozcu.com.tr

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Hollanda Eredivisie 33. hafta mücadelesinde Heerenven’i 5-0 yenen Ajax, 36. kez lig şampiyonu oldu.

Nicolas Tagliafico, Steven Berghuis, Sebastian Haller, Brian Brobbey ve Edson Alvarez’in golleriyle zafere ulaşan Ajax, üst üste üçüncü kez (2018-19, 2020-21 -2019-20 sezonu pandemi nedeniyle iptal edildi-) kupayı müzesine götürdü. Bitime 1 hafta kala, 78 puanla ikinci sıradaki PSV’yle arasındaki farkı 4’te tutan Ajax, Hollanda’nın en çok şampiyon olan kulübü unvanına bir çentik daha attı.

122 yıllık kulüp tarihinde 36. kez lig şampiyonu olan Ajax, 60’lı yıllardan beri Hollanda ligine ambargo koymayı başardı. Ajax’ın ardından 24 şampiyonluğu bulunan PSV en çok şampiyon olan kulüpler listesinde ikinci sırada yer alırken, 15 şampiyonluğa sahip Feyenoord üçüncü konumda.

Şampiyonluk sayısında çift hanelere sahip son takım olan HVV Den Haag, 10 şampiyonluğunun sonuncusunu 1913-14 sezonunda aldı.