Hollanda’da üçlü savunma krizi! Van Gaal’den Van Dijk’e ültimatom

Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk'ın üçlü savunma sistemini eleştirmesine, Teknik Direktör Louis van Gaal'den yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, savunma oyuncusu Virgil van Dijk’in takımın taktik anlayışına dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Liverpool’un yıldız oyuncusu, Danimarka’yı 4-2 yendikleri maçta Hollanda’nın 3-4-1-2 dizilişiyle savunmadaki sallantılı görüntüsünün ardından takımın sistemini sorguladı. Liverpool’daki gibi 4-3-3 sistemini tercih ettiğini söyleyen deneyimli stopere, 70 yaşındaki hocası Van Gaal’den tepki geldi.

Bu taktiksel konuları daha önce konuştuklarını ve kararından geri adım atmayacağını söyleyen Van Gaal, “Van Dijk’in 4-3-3’ü tercih ettiğini biliyorum. Bunu her zaman açıkça söyledi ve göreve geldiğimde bu tartışmayı zaten yapmıştık. Taktiklere menajerler karar verir” ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bugüne kadar çok sayıda taktik toplantı ve sıkı antrenmanlar yaptık. İyi oyunlarımız var ama aynı zamanda gelişmesi gereken şeyler de var. Bunu analiz edeceğiz. Tabii ki yeni bir sistemde oynuyoruz ve oyunculardan farklı şeyler isteniyor. Ama çok güzel bir deneme sürecinden geçtiğimizi düşünüyorum.”

“TERCİHİM 4-3-3 AMA…”

“Sistemi beğendim mi? Hâlâ 4-3-3’ten yanayım ama milli takımın hocası ben değilim ve teknik direktörümüzün bu konuda çok güçlü fikirleri var.”

Tüm zamanların en pahalı ikinci savunmacısı olan Van Dijk, kulüplerinde dörtlü savunmada oynayan Nathan Ake ve Matthijs de Ligt ile birlikte Danimarka maçında üçlü savunma hattını oluşturmuştu.

Ağustos ayında Hollanda için üçüncü kez göreve gelen Van Gaal, şu ana kadar çıktığı sekiz maçın altısını kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Bu süreçte 2022 Katar Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı.