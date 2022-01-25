Hollandalı efsane Wim Jansen hayatını kaybetti

Hollanda'nın efsane isimlerinden Wim Jansen, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollanda futbolunun önemli isimlerinden biri olan Wim Jansen, hayatını kaybetti. Feyenoord Kulübü, Wim Jansen’in hayata gözlerini yumduğunu doğrularken “Güzel insan ve harika Feyenoord futbolcusu artık aramızda değil” ifadelerini kullandı.

Feyenoord altyapısında yetişen ve Rotterdam ekibinde 15 sene top koşturan Wim Jansen, daha sonra sırasıyla Diplomats ve Ajax takımlarında oynadı. Orta saha oyuncusu olan Wim Jansen, Hollanda Milli Takımı formasını da 65 kez terletti.

Futbolculuğu bıraktıktan sonra kariyerine teknik direktör olarak devam eden Wim Jansen, son olarak Feyenoord Altyapı Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

CELTIC’TE UNUTULMAZ BİR SEZON

Çeşitli takımlarda altyapı antrenörü, sportif direktör ve yardımcı antrenör görevleri yapan Wim Jansen, teknik direktörlük kariyerine ise ilk olarak Japonya’da başladı. Sanfrecce Hiroshima’nın başına geçen Wim Jansen, iki yıl Japonya’da çalıştıktan sonra İskoçya’ya gitti.

Celtic ile anlaşan ve bir sezon Glasgow takımını çalıştıran Wim Jansen kolay kolay unutulmayacak bir başarıya imza atmıştı. Glasgow Rangers’ın 10 yıllık şampiyonluk serisini bitiren Hollandalı çalıştırıcı, 1998 yılında Celtic ile mutlu sona ulaşmıştı.