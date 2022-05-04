Hollandalı futbolcu Rick van Drongelen trafik kazası geçirdi: 1 ölü

Belçika takımlarından Mechelen forması giyen Rick van Drongelen korkunç bir trafik kazası geçirdi. Kazada 18 yaşında bir kişi hayatını kaybederken, 23 yaşındaki futbolcunun son durumuna ilişkin bilgi verildi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin’in ara transferde Belçika takımı ekibi Mechelen’e kiraladığı Rick van Drongelen, sabah antrenmanına gittiği sırada trafik kazası yaşadı.

İki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası, Kazada diğer arabanın 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Hollandalı futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi.

Mechelen Sportif Direktörü Tom Caluwe yaptığı açıklamada, “Rick hastaneye kaldırıldı. Yaraları ilk bakışta çok kötü görünmüyor. Ancak daha fazla tıbbi kontrol konuya ışık tutacaktır. Mağdurun ailesine taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mechelen’e 70km uzaklıktaki Axel köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpışırken yardım için bir kurtarma helikopterinin çağırıldığı öğrenildi.

23 yaşındaki stoper, 2017-2021 yılları arasında Hamburg forması giymiş ve 95 maçta görev almıştı.

KV Mechelen heeft vernomen dat Rick van Drongelen vanochtend betrokken geraakt is bij een auto-ongeluk. De club wenst alle betrokkenen veel sterkte. Meer info https://t.co/Q7BFFehmBr pic.twitter.com/BReQgAQJ2t — KV Mechelen (@kvmechelen) May 4, 2022

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