Hollandalı Wout Weghorst’e takım arkadaşı Connor Roberts’tan şok sözler

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Galler-Hollanda karşılaşmasına uzatmalarda atılan iki gol damga vurdu. Galler'in 90+2'de bulduğu gole 90+4'te yanıt veren Hollanda'da, golü atan Wout Weghorst ve Burnley'den takım arkadaşı Connor Roberts arasında yaşananlar kameralara yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın forvet transferindeki ilk hedefi olan Wout Weghorst, Galler’e karşı oynanan maçta 90+4’te attığı golle skoru tayin etti. Maçın 50. dakikasında Tun Koopmeiners’ın golüyle 1-0 öne geçen Hollanda, Galler’in 90+2’de Rhs Norrington-Davies ile beraberliği yakalamasına engel olamadı. Ancak 90+4’te şık bir kafa golüne imza atan Weghorst, Hollanda’yı 2-1’lik galibiyete taşıdı.

Son dakikalardaki gol düellosunun yanı sıra, Burnley’den takım arkadaşı olan Galli futbolcu Connor Roberts ve Hollandalı Wout Weghorst arasında yaşanan diyalog gündeme oturdu. 1958’den beri ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Galler’in yıldızı Connor Roberts, 90+2’de attıkları golün asistini yapmıştı. Ancak Burnley’den takım arkadaşı olan Weghorst’ün kafa golüyle yıkıldı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Wout Weghorst’un üzerine doğru yürüyen Roberts, “Neden bunu Burnley için de yapmadın?” ifadelerini kullandı. Ocak ayında Wolfsburg’dan 14 milyon euroya Burnley’e transfer olan 29 yaşındaki Wout Weghorst, 20 maçta sadece 2 gol attı ve takımının küme düşmesine engel olamadı.

Roberts’ın bu hareketi karşısında şaşkına dönen Weghorst, sonunda dayanamayıp arkasına döndü ve “Bunun Burnley’le ilgisi yok. Kapat çeneni” şeklinde yanıt verdi.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ’IN GÖZDESİ

Burnley’in Premier Lig’den düşmesi üzerine Championship’te oynamayacağını resmen açıklayan Weghorst, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra birçok Avrupa ekibinin de transfer listesine girdi. Geleceğiyle ilgili olarak Hollanda basınına konuşan Weghorst şu ifadeleri kullandı:

“Championship’te oynamayacağım konusunda önceden anlaşmıştık. Kulüp beni tutmak istiyor ve en kısa sürede Premier Lig’e dönmek için her şeyi deneyecekler. Gelecek sezon için Katar’daki Dünya Kupası için de yüksek seviyede performans göstermem önemli. Medyanın söylediği her şeye inanmayın.”

“Almanya, İngiltere ve Türkiye’den teklifler var. Önce Hollanda’ya odaklanacağım ve mümkün olduğunda iyi performans göstereceğim. Sonra Burnley’de ne yapacağıma karar vereceğim.”