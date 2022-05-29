Huddersfield Town’u yenen Nottingham Forest, 23 yıl sonra Premier Lig’e yükseldi: 0-1

Wembley Stadı'nda oynanan Championship Play-Off finalinde Huddersfiel Town ve Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Tarihi maçın ardından Premier Lig'e yükselen son takım belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’e yükselme mücadelesinde Wembley Stadı’nda Huddersfield Town’ı 1-0 yenen Nottingham Forest, 23 yıldır hasret olduğu en üst klasmana ulaşan taraf oldu. 1999 yılında veda ettiği Premier Lig’e 21. yüzyılda geri dönen bir dönemin efsane kulübü Nottingham Forest, mutlu sona ulaştı.

Yarı finalde Sheffield United’ı seri penaltı atışları sonucunda eleyen ve finale yükselen Nottingham Forest, Levi Colwill’in 43. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Huddersfield Town oyuncularının çabası sonuç vermeyince Premier Lig’e yükselen ekip Nottingham Forest oldu.

Championship’i ilk sırada bitiren Fulham ve ikinci sıradaki Bournemouth Premier Lig’e yükselen diğer takımlardı. Sezonu üçüncü sırada bitiren ve Play-Off’a kalan Huddersfield Town, yarı finalde Luton’u saf dışı bırakmıştı.

BİR DÖNEMİN EFSANESİ

İngiliz futbolunun en eski kulüplerinden olan Nottingham Forest, 70’li yılların sonunda Avrupa futboluna damga vurmuştu. 1977-78 sezonunda Premier Lig (o zamanki adı İngiltere Ligi) şampiyonu olan Nottingham Forest, 1978-79 ve 1979-80 sezonlarında Şampiyon Kulüpler Kupası (Şampiyonlar Ligi) şampiyonu oldu. 1979-80 sezonunda UEFA Süper Kupa’yı da müzesine götüren Nottingham Forest, 14 yıldır Championship’te mücadele ediyordu.

Nottingham Forest, Premier Lig’e geri dönmeyi başararak 170 milyon poundu kasasına koymayı başardı.