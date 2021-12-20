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Hükmen mağlup sayılan Tottenham, Avrupa’ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında oynanması planlanan ancak artan corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen Tottenham-Rennes maçı için karar verildi.

Yayınlanma: 14:03 - 20 Aralık 2021 Güncellenme:
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Hükmen mağlup sayılan Tottenham, Avrupa’ya veda etti

9 Aralık 2021'de UEFA Konferans Ligi G grubu 6. maçında sahasında Rennes'i ağırlayacak olan Tottenham, artan yeni tip corona virüsü (Kovid-19) vakaları nedeniyle sahaya çıkamamış, UEFA tarafından maç ertelenmişti.

Maç ile ilgili bugün toplanan UEFA yönetimi, Rennes karşısına çıkamayan Tottenham'ın hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Tottenham bu karar sonrası UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

Avrupa Ligi G grubunda Rennes 14, Vitesse 10 puanla bir üst tura yükselme başarısı gösterirken; Tottenham grubu 7 puanla 3. sırada tamamladı. Böylece UEFA Konferans Ligi play-off turunda Rapid Wien’in rakibi Vitesse oldu.

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