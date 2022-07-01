Hull City, Fenerbahçe’den Ozan Tufan transferini resmen açıkladı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a 3 yıllık imza attırdığını açıkladı.
İngiltere Championship takımlarından Hull City, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan’ı transfer ettiğini resmen açıkladı.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezonun bir kısmını Watford’da kiralık geçiren ardından Fenerbahçe’ye dönen Ozan’ı transfer ederken ödenen miktarı açıklamadı. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Ozan Tufan, Hull City formasını giyen Türk futbolcu olacak.
FENERBAHÇE VE HULL AYNI ANDA AÇIKLADI
“Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ozan Tufan İngiltere'nin Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü”
ACUN ILICALI’DAN PAYLAŞIM
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Ozan Tufan’ın videosunu paylaşarak ‘Hoş geldin’ mesajı paylaştı.
Ilıcalı paylaşımında “Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın kulübümüze transferinin mutluluğunu yaşıyoruz. Onun yeteneklerine ve futbol kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Bu yolda bizimle beraber yürümeyi seçtiği için çok mutluyuz. Aramıza hoş geldin Ozan” ifadelerine yer verdi.
Introducing our second summer signing…
#hcafc pic.twitter.com/yGWFeEssGR
— Hull City (@HullCity) July 1, 2022