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Hull City, Jean Michael Seri’yi transfer etti

İngiliz ekibi Hull City, daha önce Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Hull City, Jean Michael Seri’yi transfer etti

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri’yi transfer etti.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços De Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux’da da top koşturdu.

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