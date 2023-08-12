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Hull City, Ozan Tufan’ın hat-trick performansıyla Sheffield Wednesday’ı 4-2 mağlup etti!

İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor! Hull City, evinde Sheffield Wednesday'ı ağırladığı maçta Ozan Tufan'ın harika performansıyla galip gelmeyi başardı.

Sozcu.com.tr
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Hull City, Ozan Tufan’ın hat-trick performansıyla Sheffield Wednesday’ı 4-2 mağlup etti!

İngiltere Championship 2. hafta karşılaşmasında Sheffield Wednesday’i konuk eden Hull City, geriye düştüğü maçı Ozan Tufan’ın müthiş performansıyla 4-2 kazandı.

Maçın 36. dakikasında Juan Delgado’nun golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Sheffield Wednesday, 45+5’te Ozan Tufan’ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 58’de ve 70’de yine Ozan Tufan’ın golleriyle skoru 3-1’e getirdi. Milli futbolcu hat-trick yaparak maçın yıldızı olurken, 85. dakikada Aaron Connoly’nin golüyle Hull City skoru 4-1 yaptı. Maçtaki gol perdesini 90+4’te Michael Smith kapattı ve karşılaşma 4-2’lik skorla sona erdi.

28 yaşındaki Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.

Hull City bu sezon ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşırken, Sheffield Wednesday ikinci maçını da yenilgiyle tamamladı.

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