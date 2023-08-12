Hull City, Ozan Tufan’ın hat-trick performansıyla Sheffield Wednesday’ı 4-2 mağlup etti!
İngiltere Championship'te heyecan devam ediyor! Hull City, evinde Sheffield Wednesday'ı ağırladığı maçta Ozan Tufan'ın harika performansıyla galip gelmeyi başardı.
İngiltere Championship 2. hafta karşılaşmasında Sheffield Wednesday’i konuk eden Hull City, geriye düştüğü maçı Ozan Tufan’ın müthiş performansıyla 4-2 kazandı.
Maçın 36. dakikasında Juan Delgado’nun golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Sheffield Wednesday, 45+5’te Ozan Tufan’ın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda baskısını artıran Hull City, 58’de ve 70’de yine Ozan Tufan’ın golleriyle skoru 3-1’e getirdi. Milli futbolcu hat-trick yaparak maçın yıldızı olurken, 85. dakikada Aaron Connoly’nin golüyle Hull City skoru 4-1 yaptı. Maçtaki gol perdesini 90+4’te Michael Smith kapattı ve karşılaşma 4-2’lik skorla sona erdi.
28 yaşındaki Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez bir maçta hat-trick yaptı.
Hull City bu sezon ligdeki ikinci maçında ilk galibiyetine ulaşırken, Sheffield Wednesday ikinci maçını da yenilgiyle tamamladı.