Iago Aspas, Real Madrid maçının hakemini şike ile suçladı!

Celta Vigo'nun İspanyol forveti Iago Aspas, penaltı golleriyle mağlup oldukları Real Madrid maçı sonrasında hakeme sert tepki gösterdi.

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İspanya La Liga’nın 30. haftasında lider Real Madrid, Celta Vigo’yu deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda avantajını sürdürdü.

Celta Vigo’nun yıldızı Iago Aspas, Real Madrid lehine 3 penaltı düdüğü çalan hakem Pablo Gonzalez’i maç sonunda sertçe eleştirdi. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Aspas, “Dördüncü penaltıyı vermesi için sadece düdüğü çalması gerekiyordu. Görünüşe göre istediği ve aradığı şey Benzema’nın hat-trick yapmasıydı” diyerek hakemi şike yapmakla suçladı!

Aspas’ın bu sözlerin ardından La Liga tarafından para cezası alması bekleniyor.

Karim Benzema verilen 3 penaltının ikisini gole çevirip, diğerinde kaleci Dituro’ya takıldı.