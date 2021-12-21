İç çamaşırıyla milli marşı okudu! Hapse girebilir…

Süper Lig'de geçtiğimiz 1,5 sezonda Çaykur Rizespor forması giyen ancak, sezon başında kulüpsüz kalan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşinin başı büyük dertte.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 1,5 sezon Çaykur Rizespor forması giyen Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya.

1 Şubat 2021’de sosyal medya hesabından video paylaşan Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla milli marşı okuduğu görüntülerin ardından büyük tepki toplamıştı. İnternette yer alan videoda, Morozyuk’un mavi renkte bir kazak ve altında sarı renkli iç çamaşırıyla Ukrayna bayrağı renklerini birleştirdiği görülüyor. Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Irina Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okuyor.

“3 YILA KADAR HAPİS CEZASI”

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı. Ukraynalı bir avukat Yuriy Yurchenko’ya göre, Irina Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Yurchenko, “Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)’in paylaştığı bir gönderi

Yaptığı paylaşımlarla sadece Ukrayna’da değil, tüm dünyada zaman zaman viral olan ünlü Morozyuk hakkında şu ana kadar herhangi bir suçlama olmadığı öğrenildi. Irina Morozyuk’un eşi Mykola Morozyuk, Ocak 2019’da Dinamo Kiev’den Çaykur Rizespor’a kiralık olarak gelmişti. Ardından 2019-2020 sezonu başında tekrar kiralanan Morozyuk ile bu sezon yollar ayrıldı. 33 yaşındaki savunma oyuncusu 13 kez Ukrayna A Milli Takım forması da giydi.