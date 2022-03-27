Icardi-Wanda Nara çiftinin aldatma skandalları bitmiyor!

PSG forması giyen ve futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın kendisinini güvenlik görevlisiyle aldatmasının ardından çalışanın işine son verdi. İkilinin arası uzun zamandır açık...

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Mauro Icardi – Wanda Nara çiftinin hayatında olaylar bitmiyor! İlişkileri, Nara’nın çocuklarının babası Maxi Lopez’i aldatmasıyla başlayan çift son yıllarda magazin dünyasının gözdesi oldu.

Arjantinli futbolcunun, eşi Wanda Nara’yı birçok kez aldattığı ortaya çıkmıştı. Nara’nın ayrılık kararı almasına rağmen çift barışıp ilişkilerine devam etti. Ancak bu kez Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi aldattığı iddia edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE DUYGUSAL İLİŞKİ

Arjantin basını, Wanda Nara’nın eşini güvenlik görevlisiyle aldattığını yazdı. Korumanın ismini de veren ülke basını, Nara’nın yanında birçok kez objektiflere görülen Augustin Longueira ile ilişki yaşadığını iddia etti.

Bir doğum günü partisinde Nara ile korumanın yakınlaştığı ve samimi dans ettiğinin görüntüleri Icardi’ye gösterildi. PSG forması giyen Arjantinli oyuncu, koruma Augustin Longueira’nın işine son verdi.

Haberde Mauro Icardi ile Wanda Nara’nın yine küstüğü belirtildi.