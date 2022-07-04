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Igor Tudor, Marsilya’nın başına geçti

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, Fransa'da Marsilya'nın başına geçti.

Yayınlanma: 18:52 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Igor Tudor, Marsilya’nın başına geçti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, geçen İtalya Serie A’da Verona’yı çalıştıran Igor Tudor ile sözleşme imzaladı. Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Hırvat teknik adam, 2 yıllık imza attı.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Marsilya’da teknik direktör Jorge Sampaoli, yönetimle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sezon öncesi kampı başlamadan istifa etmişti.

Marsilya Kulübü resmi siteden yaptığı açıklamada Tudor hakkında bilgiler paylaşırken, 44 yaşındaki teknik adam için “Müthiş uyum yeteneği, taktik bilgisi ve hücum tarzıyla projemize devamlılık ve hırs kazandıracak” ifadeleri kullanıldı.

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