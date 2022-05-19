İlkay Gündoğan’ın sevgilisi Sara Arfaoui gerçeği açıkladı: Gizli tutmak istedik ama…

Manchester City'nin yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan'n İspanya'ya gidişi Real Madrid'e transfer iddialarının gündeme bomba gibi düşmesine neden oldu. Ancak gerçeği sevgilisi Sara Arfaoui açıkladı...

Sozcu.com.tr

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Sezon sonunda Manchester City’den ayrılması kesin olan Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki orta sahanın İspanya ziyareti transfer iddialarını güçlendirirken, gerçek daha sonra ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan’ın sevgilisi olan İtalyan model Sara Arfaoui, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Evlendik. Gerçekten mutluyuz. Bunu gizli tutmak istedik ama ne yazık ki kocamla ilgili yalan haberlerden sonra bu gerçeği söylemek zorunda hissettim” ifadelerini kullandı.

Manchester City, anlaşmasının son senesine giren İlkay Gündoğan ile yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor. Bu nedenle iyi bir teklif gelmesi halinde Alman orta saha ile yeni sezon öncesi yollar ayrılabilir.

İlkay Gündoğan’ın yanı sıra Raheem Sterling, Gabriel Jesus ve Riyad Mahrez gibi isimlerle de yollar ayrılabilir.

Bu sezon sırt ve diz problemleri nedeniyle ilk 11’den uzak kalan İlkay Gündoğan, 20 Premier Lig maçında ilk 11 oynarken 6 kez yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Guardiola’nın 2016’daki ilk transferi olan İlkay Gündoğan, 5 yılda 4 şampiyonluğun anahtar oyuncularından biriydi.