İngiltere-Macaristan maçında tribünler karıştı

Dünya Kupası Elemeleri maçı için Londra'ya giden Macar taraftarlar, İngiltere-Macaristan karşılaşmasından önce polisle çatıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Wembley’de oynanan İngiltere-Macaristan maçına tribünde çıkan olaylar damga vurdu. Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan maçı izlemek için yüzlerce Macar taraftar İngiltere’ye akın etti. Macaristan taraftarlarının Eylül ayında Budapeşte’de oynanan maçta İngiliz oyuncuları ırkçı şekilde taciz etmesi nedeniyle, İngiltere’deki yetkililer bu maç öncesinde de teyakkuz halindeydi. Ve korkulan olayların Wembley’de de gerçekleşmesi fazla uzun sürmedi.

Macar taraftarlar, maçtan önce diz çökerek ırkçılığı kınayan İngiliz futbolcuları hedef alırken, bu protestoya karşı bir mesaj içeren pankart açtılar. Ardından dakikalar içinde güvenlik güçlerinin Macar taraftarların olduğu bölüme girmesiyle işler çığrından çıktı.

Kameralara yansıyan çirkin görüntülerde, polis memurlarının Macar taraftarlarıyla yaşadığı arbedeler yer aldı. Birçok taraftarı coplayan polis memurları, olayların yatışmaması nedeniyle geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak ortalık sakinleştikten sonra Macar taraftarların olduğu bölümde büyük boşluklar olduğu görüldü.

Polislerin olay yerinden ayrılmasıyla güvenlik görevlileri Macar taraftarların etrafını sararak tekrar olay çıkmaması için önlem aldı. Macar taraftarlarının daha önceki İngiltere maçında yaptığı ırkçı saldırılar nedeniyle, geçen hafta Puskas Arena’da oynadıkları Arnavutluk maçı seyircisiz gerçekleştirilmişti. Ayrıca Macaristan 158 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Macar savunmacısı Atilla Szalai’nin 90 dakika görev aldığı mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlginizi Çekebilir Abraham'dan Mourinho itirafı: 'İlk söylediğinde güldüm...'