İngiltere maçta kalp krizi geçiren kişiyi kurtaran doktoru konuşuyor!

İngiltere Premier Lig’de bu hafta sonu oynanan Newcastle United-Tottenham maçını konuk takım 3-1 kazandı ancak karşılaşmanın önüne bir sağlık sorunu geçti.

Newcastle United’ın Suudi destekli bir konsorsiyum tarafından 300 milyon sterlinlik anlaşmayla alınmasının ardından St James’ Park’ta bayram havası vardı. İlk yarının son dakikalarına doğru ise bu kutlama yerini endişeli beklemeye bıraktı. Taraftarların maçın hakemi ve sağlık görevlilerine bağırarak, el hareketleriyle çağrı yapmasının ardından oyuncular hakemi uyardı.

O anlarda bir Newcastle United taraftarı doktor Tom Prichard koşarak o bölgeye gitti ve kalp krizi geçiren kişiye kalp masajıyla ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin yapıldığı sırada Tottenham oyuncusu Eric Dier de defibrilatör alarak tribüne koştu.

14 yıldır Newcastle United’ın kombine biletine sahip olan Dr. Prichard, kurtardığı hayat sonrasında tüm stat tarafından alkışlandı. O anda ne yaptığını ve sonrasında alkışlanmasını BBC’ye anlaşan Prichard, “Her şey çok çabuk oldu. Gallowgate End tribününde oturuyordum ve o bölgede bir hareketlilik olduğunu görüyordum. Görevliler ve ilk yardım ekibi çağrılıyordu. Aynı zamanda bir kadın kalp masajı yapıyordu” dedi.

Bir acil servis doktoru olduğunu belirten Newcastle taraftarı, “O anda kalkıp oraya gitmek ve yardım etmek istedim. Nabzı atmadan orada duruyordu. İlk şok yeterli olmadı. Suni teneffüs devam etti ve ardından ikinci şok ile kendisine geldi” diye konuştu.

Yaptığı müdahaleyle kalp krizi geçiren kişinin hayata tutunmasını bağlayan İngiliz doktor, maçı izlemek için yerine döndüğünde Gallowgate End tribünündeki 10 bin kişini kendisini alkışlamasını da unutamayacağını sözlerine ekledi.

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV

— Emma J Francis (@Jayne88475330) October 17, 2021