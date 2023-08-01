İngiltere ve Danimarka tur atladı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası D Grubu'nda İngiltere ve Danimarka bir üst tura yükseldi.

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası, D Grubu’nda son maçlar oynandı.

Coopers Stadyumu’nda oynanan maçta İngiltere ile Çin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-1’lik sonuçla kazanan İngiltere, 9 puanla grubu lider tamamlayarak adını bir üst tura yazdırdı. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 4’üncü dakikada Alessia Russo, 26’ncı dakikada Lauren Hemp, 41 ve 65’inci dakikalarda Lauren James, 77’nci dakikada Chloe Kelly ile 84’üncü dakikada Rachel Daly kaydetti. Çin’in karşılaşmadaki tek golünü ise 57’nci dakikada penaltıdan Shuang Wang’dan geldi.

DANİMARKA GALİBİYETLE TURLADI

D Grubu’ndaki diğer maçta ise Haiti ile Danimarka karşılaştı. HBF Park’ta oynanan mücadeleyi 21’inci dakikada penaltıdan Pernille Harder ve 90+10’uncu dakikada Sanne Troelsgaard Nielsen’in attığı gollerle 2-0 kazanan Danimarka, bir üst tura yükseldi. (DHA)