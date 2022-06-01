İngiltere’de ‘Yılın Futbolcusu’ ödülünün adayları açıklandı! Heung Min Son şoku…

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği Yılın Oyuncusu ödülü için 6 ay belirlendi. Listede 23 golle gol kralı olan Tottenham'ın yıldızı Heung Min Son'un olmaması futbolseverlerde şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig’de her sezon sonu verilen İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Yılın Oyuncusu ödülünün adayları açıklandı.

Manchester United forveti Cristiano Ronaldo ve Manchester City’nin kaptanı Kevin de Bruyne’nin yanı sıra, Liverpool’dan Virgil van Dijk, Sadio Mane ve Mohamed Salah yer alıyor. Tottenham’dan ise, ligin gol kralı Heung Min Son’un yerine Harry Kane listeye dahil edildi. Güney Koreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 35 maçta 23 gol atıp 9 asist yaptı.

The PFA Men’s Players’ Player of the Year 2022 shortlist! Who’s taking the prize? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 1, 2022

Mayıs ayında Premier Lig’de Sezonun Oyuncusu ödülünü alan De Bruyne, son iki yıldır İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Yılın Oyuncusu seçiliyor. Manchester United’ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo da, İngiltere’deki ilk iki sezonunda (2007, 2008) bu ödüle layık görülmüştü.