İngiltere’de ‘Yılın Futbolcusu’ ödülünün adayları açıklandı! Heung Min Son şoku…

Premier Lig’de her sezon sonu verilen İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Yılın Oyuncusu ödülünün adayları açıklandı.

Manchester United forveti Cristiano Ronaldo ve Manchester City’nin kaptanı Kevin de Bruyne’nin yanı sıra, Liverpool’dan Virgil van Dijk, Sadio Mane ve Mohamed Salah yer alıyor. Tottenham’dan ise, ligin gol kralı Heung Min Son’un yerine Harry Kane listeye dahil edildi. Güney Koreli futbolcu, bu sezon Premier Lig’de oynadığı 35 maçta 23 gol atıp 9 asist yaptı.

